الإثنين 13 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«تموين المنيا»: توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بدالى التموين خفض الطلب

أسطوانات البوتاجاز
أسطوانات البوتاجاز

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا،أن هناك اكتفاءً ذاتيًا من أسطوانات البوتاجاز في المستودعات المنتشرة على مستوى المحافظة، ولا توجد أى أزمات منذ أكثر من 7 سنوات ماضية، وهي المحافظة الوحيدة التي لم تحدث بها أي أزمات سابقة أو اختناقات على الأقل، نتيجه تطبيق توزيع أسطوانات البوتاجاز على البطاقة التموينية استرشادا من خلال بدالي التموين.

وقال يوسف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن  تجربة توزيع الأسطوانات على البطاقات التموينية استرشادا  نجحت على مستوى المحافظة بتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالسعر الرسمى من أمام المستودع بـ70 جنيهًا وتوصيلها الى المنازل بسعر 75 جنيها استرشادا على البطاقة التموينية، من خلال بدالي التموين المنتشرين على مستوى المحافظة، الأمر الذي أدى إلى استقرار توزيع أسطوانات البوتاجاز وتحديد متوسط كل بطاقة تموينيه ما بين أسطوانة إلى أسطوانتين شهريا أو أكثر حسب الاحتياجات وتحقيق فائض في معدلات البوتاجاز.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن التوسع في انتشار توصيل توصيل الغاز الطبيعي إلى سبع مراكز منتشرة على مستوى المحافظة شملت جميع المراكز باستثناء مركزي ديرمواس والعدوة، فيما تم التوسع في  توصيل الغاز الطبيعي في بعض القرى التابعة للمدن المنتشرة على مستوى المحافظة، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على تراجع السحب والطلب على أسطوانات البوتاجاز بجانب توزيع الأسطوانات على البطاقة التموينية استرشادا.

وقال إنه يتم التوزيع وتعبئة أسطوانات البوتاجاز من خلال ثماني مصانع تعبئة للبوتاجاز و70 مستودعا يقوم بتوفير الأسطوانات بجانب أنه هناك مشروع شباب الخريجين الذي يحصل على 60 أسطوانة يوميا للمشروع الواحد، وسيتم توزيعه في المناطق التي تخلو من أسطوانات البوتاجاز والمستودعات.

وزارة التموين يوسف التجارة الداخلية البطاقة التموينية الغاز الطبيعي اسطوانات البوتاجاز محمود يوسف

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