الإثنين 13 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفير مليون أسطوانة بوتاجاز شهريا بكفر الشيخ خلال الموسم الشتوى

أسطوانة بوتاجاز
أسطوانة بوتاجاز

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، توفير رصيد احتياطي للمواد البترولية لـ145 محطة وقود لتكفي لمدة من 5  أيام إلى أسبوع خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الواردات اليومية من الوقود، بجانب توفير رصيد من الغاز الصب بشكل يومي في مصانع الغاز لتوفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية، بسعر 70جنيهًا للأسطوانة الصغيرة و140 جنيهًا للأسطوانة الكبيرة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيح، أنه سيتم زيادة الحصص من أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركات وزاره البترول واللجنة الرباعية مقارنة باستهلاك العام الماضي خلال تلك الفترة من الموسم الشتوي، لزياده معدلات الضغط، حيث يتم ضخ مليون أسطوانة شهريًا.

وأشار إلى أن هناك حملات رقابية مكثفة على مستودعات البوتاجاز ومصانع التعبئة، حيث يتم المرور عليها يوميًا للتأكد من وجود وتوفير الغاز الصب في  مصانع التعبئة وبيعها بالأسعار الرسمية في المستودعات، وضبط المخالفين وإحالتهم الى إلنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح  وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن هناك استقرارًا فى الأسعار، ولا توجد أي مخالفات بشأن رفع الأسطوانات عن أسعارها الرسمية؛ بسبب الحملات الرقابية المكثفة التي أعادت ضبط الأسواق.

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