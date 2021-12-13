الإثنين 13 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 13 /12 /2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

واصلت شركات الأسمنت العاملة في السوق المصري، اليوم الإثنين، استقرار أسعار الطن بجميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي من 990 جنيهًا، إلى 1090 جنيهًا، بينما وصلت أسعار طن الأسمنت الأبيض إلى 2500 جنيه، في حين استقرت أسعار طن الأسمنت المخلوط، مسجلة 790 جنيهًا.
 

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 13/12/2021.
 

أسعار الأسمنت البورتلاندي


- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1090 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة مصر بني سويف 1080 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1063 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1060 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1045 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1040 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1030 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1030 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1030 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1000 جنيه.
- سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 990 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 990 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت الأبيض


- سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيه.
- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة 2430 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2425 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت المخلوط


- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 790 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان 775 جنيهًا.
-سعر طن الأسمنت بشركة العمران 770 جنيها.
 

أسعار الأسمنت المقاوم


- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1115 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار 1115 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح  1105 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر 1095 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر 1075 جنيهًا.
- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1055 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت البورتلاندي أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

فعّال.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي فقط

إسرائيل تحظر السفر إلى بريطانيا والدنمارك بسبب تفشى «أوميكرون»

العراق والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة نزع فتيل أزمات المنطقة ودعم مسارات الحوار

لبنان تؤكد حرصها على ألا يكون البلد مقرا للإساءة أو التطاول على العرب

السعودية تترأس الدورة التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزارى لدول التعاون

رئيسى: أجواء إعلامية كاذبة أثيرت حول تصديرنا بضائع للدول المجاورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى محبة الأستاذ.. لا تحلموا بتجاوز نجيب محفوظ

وجيه أمين عبدالعزيز

لهذه الأسباب يجب إعادة النظر فى "الطلاق الشفوى"

د. منى حلمى

«حقوق الإنسان» بين سُلطة السماء وسُلطة الضمير

د.أحمد الخميسى

أمل جديد فى غرف قديمة

حسين دعسة

«فيرى بيرى» اللون الرئيسى لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى الإمارات فى أول زيارة له

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتجمد التوسع الاستيطاني

«الخارجية الفلسطينية» تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية