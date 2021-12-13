زيادة حصص البوتاجاز بنسبة 10% لمواجهة ذروة الشتاء

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها خلال الموسم الشتوي بزيادة ضخ أسطوانات البوتاجاز في المستودعات بنسبة ١٠% من خلال مديريات التموين، مقارنة بالموسم الصيفي؛ نتيجة زيادة الطلب على البوتاجاز وزيادة معدلات الاستهلاك في المنازل والأغراض التجارية لمواجهة ذروة الشتاء التي تبدأ في منتصف الشهر الجاري حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم توزيع أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية الجديدة، حيث يتم بيع الأسطوانة المنزلية بسعر 70جنيهًا، والأسطوانة التجارية ب140جنيهًا يضاف إليها رسم توصيل ديلفري 5 جنيهات.

وقال العربي أبوطالب، رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين، إنه يتم حاليًا زيادة حصص تعبئة البوتاجاز تدريجيًا في المصانع لتوزيعها على مستودعات البوتاجاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بنسبة من ١٠% إلى 15%، لمواجهة ذروة الشتاء التي تبدأ في منتصف الشهر الجاري حتى منتصف شهر فبراير المقبل، مقارنة باستهلاك الموسم الصيفي التي تتراجع فيها معدلات الاستهلاك.

وأوضح رئيس اتحاد التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم زيادة معدلات الضخ للأسطوانات من مليون إلى مليون و150 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا، من خلال ٥١ مصنع تعبئة على مستوى الجمهورية لتوزيعها على ٣٨٠٠ مستودع رئيسي وفرعي.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة، وغرف فرعية في المحافظات لمتابعة التوزيع والإنتاج وحجم الكميات في المستودعات، ومتابعة كافة الإجراءات المتبعة في مديريات التموين من توفير حصص المستودعات من أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف أن هناك حملات رقابية مكثفة يتم شنها على المستودعات والمصانع للتأكد من التوزيع وأوزان الأسطوانات، والتأكد من وجود تراخيص وتصاريح، وحيث لا يقل الوزن عن ١٢ كيلو ونصف كيلو جرام للأسطوانة المنزلية، و٢٥ كيلو جرام للأسطوانة التجارية.

وتابع أنه يتم تحرير محاضر المخالفات في حال وجود عدم تصاريح أو البيع بأزيد من الأسعار الرسمية أو نقص الأوزان، ويتم إحالتها إلى النيابة العامة، و التحفظ على الكميات لحين إصدار حكم قضائي بشأنها.