الإثنين 13 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية (البرلمان) إيفيتا داتشيتش أنه سيعمل خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع زملائه في البرلمان على دفع آفاق التعاون مع مصر، حتى يتم استغلال الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلدان على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

في التقرير التالي تقدم “الدستور” نبذة عن العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية على النحو التالي.

التعاون التجاري بين البلدين:
صرح د. أحمد سكري، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصربي أن حجم التجارة بين لا يتعدي حاليًا 39 مليون دولار أمريكي.

العجز التجاري:
يبلغ العجز التجاري لمصلحة دولة صربيا بواقع 5 ملايين دولار أمريكي.

- أهم الصادرات المصرية إلى صربيا: ووفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات فإن هناك بعض الصادرات المصرية إلى صربيا وهي الفاصوليا اليابسة بأشكالها المختلفة، البرتقال الطازج، خيوط القطن، والنّباتات وأجزاؤها، والألواح والصفائح وأغشية الأفلام.

- أهم الواردات المصرية من صربيا: ذرة صفراء لغير البذار، تبغ مفروم، الخشب الزان، الجرارات، ورق وورق مقوّي، مواد بروتينية، إطارات خارجية هوائية.

مجال الاستثمارات المصرية الصربية:
تعتبر مصر وجهة جذب استثمارات صربية كبيرة فى مختلف القطاعات، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري وجذب السياحة الصربية إلى القاهرة، خاصة أن هناك خط طيران بين مصر، ومدن البحر الأحمر، وشرم الشيخ والغردقة.

مجالس الأعمال المصرية الصربية:
تم إنشاء العديد من مجالس الأعمال المصرية الصربية وفى مقدمتها مجلس الأعمال المصري الروماني و مجلس الأعمال المصري الصربي الذي تم انشائه حديثاً، لافتا إلى أن القطاع الخاص فى مصر يسهم بأكثر من 70% من الدخل القومي ويوفر 70% من الوظائف وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص فى مصر اقتصاديا مع صربيا.

ومن خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال الذي يتماشى مع سياسة مصر فى التحرك نحو مختلف الأسواق التقليدية والأسواق الواعدة فمصر تعطي اهتمام كبير وغير مسبوق فى فتح أسواق لها طبيعة خاصة، وعلى رأسها السوق الصربي وأسواق دول البلقان.

الاستثمار العقاري والمجالات الأخرى:
هناك فرص كبيرة تم مناقشتها اليوم لفتح اسواق عقارية مصرية صربية متبادلة بين البلدين، والمجال الزراعي ومجال السياحة ومواد البناء ومجال صيدلة والأدوية والاسمدة، ومجال صناعة الآلات الزراعية، وقطع غيار السيارات، ومجال النقل، والسكك الحديدية، واللوجيستيات، ومجال السياحة ومجال السياحة العلاجية ومجال استيراد اللحوم الحية من صربيا.

مصر السيسي سياحة البرلمان سامح شكري اقتصاد الاستثمار التبادل التجاري مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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