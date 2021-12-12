«سنة وسط ناسنا» يرصد قصص نجاح المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة

استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن، وعمرو عثمان رئيس مجلس إدارة الصندوق، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "سنة وسط ناسنا" حول أنشطة الصندوق بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير"، وكذلك قصص المتعافين من الإدمان بهذه المناطق.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة، بديلة العشوائيات "الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر وحى الضواحى ببورسعيد".

وتضمن الفيلم التسجيلى الأنشطة التوعوية التي نفذها المتطوعين بالمناطق المطورة من زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن " 16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا.

يأتى ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واللواء هشام الزغبي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للمتطوعين بالمناطق المطورة حفل تكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة"، الذين بلغ عددهم أكثر من 200 كادر متطوع، كما استمعت لنماذج منهم خلال حفل التكريم، مؤكدة أنهم نموذج عملي للقادة الطبيعيين يحركهم الانتماء وحب الوطن، و أن الوزارة تسعي لاستثمار طاقاتكم وقدراتكم"، لافتة إلى أنه جارى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل التطوعي وتعظيم قيمة المشاركة المجتمعية للشباب في مختلف المجالات.

كما استعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الأنشطة والبرامج التوعوية التي نفذها الصندوق بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021 حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية عن أضرار الإدمان فى أوساط الشباب.

