مجلس التعاون الخليجي: تنسيق دائم مع مصر لدعم استقرار المنطقة

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقًا لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

وأوضح المجلس في بيان له مساء اليوم، أن الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية مصر سامح شكري عقد في الرياض، انطلاقًا من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون ومصر، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم.

كما أوضح المجلس أن اللقاء بين أعضائه ووزير الخارجية سامح شكري، جاء عملًا بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزًا لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

وترأَس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح حسن شكري، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وبحسب البيان تناول الاجتماع العلاقات بين المجلس ومصر وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا.

وأكد الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقًا لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

مصر تدعم نتائج القمة الخليجية

وأعرب الجانب المصري برئاسة شكري بحسب البيان عن ثقته بنجاح القمة الخليجية التي ستُعقَد في مدينة الرياض بالمملكة غدًا الثلاثاء، وأن نتائجها ستسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.