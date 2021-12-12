«تطوير البنية التحتية».. محاضرة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

ألقى الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التابعة لمجلس الوزراء، محاضرة بعنوان تطور البنية التحتية لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

بدأ بعرض المنشآت والنشاطات السلمية التي تخضع لرقابة إلهيئة بما يشمل مفاعلات القوي الكهربية ومفاعلات الأبحاث والمصادر المشعة التي تستخدم من قبل المنشآت الطبية والصناعية والبترولية والزراعية، وكذلك أغراض البحوث.

انتقل بعد ذلك إلى عرض التطور الزمني لمشروع مفاعل الضبعة بدءا من عام 1964 لعام 2021، والذي تضمن الاتفاق مع الجانب الروسي حول انشاء أربعة محطات نووية بقدرة تصل 4800 مجاوات.

وقدم بعد ذلك تحليلا للاطار القانوني والتشريعي المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، متضمنا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة جمهورية مصر العربية ودخلت حيز التنفيذ.

وعرض «شعبان» القانون رقم 7 لعام 2010، والمنظم للانشطة النووية والإشعاعية وخاصة المواد المنظمة لدور الهيئة الرقابي بما يؤكد استقلاليتها، وكذلك المواد التي توضح دور المرخص له، مؤكدا على أن القانون وضح مسؤوليات الهيئة بما يضمن الاستخدام الآمن التكنولوجيا النووية في شتي محاور التنمية، من خلال إصدار التراخيص والأذون ومراجعة الوثائق والتفتيش على المنشآت لضمان السلامة والأمن.

وفي ذات السياق، عرض الدكتور«شعبان» رؤية الهيئة المستقبلية والتي تسعى لأن تصبح جهة رقابية متميزة على المستوى الدولي والإقليمي من خلال اتباع سياسات مبنية على أفضل الممارسات وخلق بنية مؤسسية تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، كما أوضح دور منظمات الدعم الدولية في المشاركة في تحقيق أهداف الهيئة من خلال التعاقد مع الجانب الروسي والجانب التشيكي.

في ختام كلمته أوضح أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة بعد انتقالها للمقر الجديد وتفعيل نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني، موضحًا أن الهيئة أطلقت مركز للتميز على رأس أولوياته الاستفادة من العنصر البشري ودعم أهداف الهيئة من خلال برنامج لبناء القدرات، بما يتناسب مع مسئوليات الهيئة، حيث تم دمج نظام بناء القدرات بنظام إدارة المعرفة ونظام الإدارة المتكاملة.

وأشار «شعبان»، إلى أن الهيئة قامت بتدشين مركز لإدارة الموقف ذو جاهزية لإدارة أي خطر نووي أو إشعاعي به وحدة خاصة للحسابات النووية والإشعاعية، والتي تضمن مراجعات فنية دقيقة للتقارير التي يقدمها المرخص له.