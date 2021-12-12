الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القباج»: تقديم الخدمات العلاجية لـ6 آلاف مريض إدمان مجانًا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس‪ ‬إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم افتتاح عيادات لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بأحياء «الأسمرات، المحروسة، روضة السيدة، بشاير الخير، حي الضواحي ببورسعيد، حدائق أكتوبر»، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وتردد عليها في خلال هذا العام قرابة الـ«6000» مريض إدمان، منهم من استكمل البرنامج العلاجي ومنهم لا يزال موجود بمراكزنا العلاجية.

وتابعت: «ننتظر بشغف لنسعد باستكماله البرنامج وفي إطار متابعتهم للوصول لمرحلة التعافي سيتم تدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل ومساعدتهم لتنفيذ مشروعات صغيرة، بدعم من بنك ناصر الاجتماعي في إطار مبادرة "بداية جديدة"، إذ تمثل تلط المبادرة حلقة في سلسلة تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة لأهلنا بالمناطق السكنية المطورة.
 
جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتكريم المتعافين من الإدمان بالمنطقة المطورة، "بديلة العشوائيات: «الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة واسطبل عنتر وحي الضواحى ببورسعيد»، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أنه يتم التعامل مع المرضى فى هذه المناطق، وتحويلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للصندوق او الشريكة مع الخط الساخن «16023» كما خصص الصندوق عيادة للسيدات.

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