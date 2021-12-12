بدء تكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات

بدأت منذ قليل احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لتكريم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة.

وتشمل المناطق المطورة بديلة العشوائيات «الأسمرات وروضة السيدة وبشاير الخير والمحروسة وإسطبل عنتر وحى الضواحي ببورسعيد».

يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى واللواء هشام الزغبى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



وأعربت القباج عن سعادتها لاستقبال دفعة جديدة من الشباب المستكمل للبرنامج العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمناطق المطورة، والتي بدأت بحي الأسمرات في سبتمبر 2020.