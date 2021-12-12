الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هي زوجة يوسف دندش الذي ظهر مع شيرين عبد الوهاب

شيرين ويوسف
شيرين ويوسف

خلال الساعات الماضية أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب الكثير من الجدل وذلك بعد إنفصالها من المطرب حسام حبيب، وإطلاق العديد من التصريحات حول إنفصالهم، وما زاد الامر ضجة على مواقع السوشيال ميديا هو ما قامت شيرين بعمله حيث قامت بالاستغناء عن شعرها تماما وحلقه نظرًا لما تمر به من حالة نفسية صعبة مؤكدة أن ما فعلته هو نيولوك وأيضًا لانها تمر بحالة ووقت صعب نافية تماما ما قيل على منصات السوشيال ميديا أن من قم بحلق شعرها هو زوجها حسام حبيب.

 

صورة تجمع يوسف دندش وشيرين عبد الوهاب

 

كان يوسف دندش من ضمن الذي أثاروا الجدل فى أزمة شيرين عبد الوهاب، حيث كانت أول ظهور للفنانة شيرين بعد حلق شعرها مع يوسف دندش، حيث نشر صورة لهما من حفل الإمارات ودعمها فى قصتها مع حسام حبيب، ولكن خلال الساعات الماضية أطلقت زوجة يوسف دندش عدة تصريحات لها وجعلت زوجها فى مرمي النيران بعدما وصفته بالمنافق.

 

تصريحات زوجة يوسف دندش بعد انتشار صورته مع شيرين عبد الوهاب

 

يوسف دندش هو منظم حفلات لبناني ومتزوج من هانيا فقيه، التى أكدت على سوء معاملته لها ولأولادها، وأطلقت تصريحات أن دعم زوجها لشيرين ماهو إلا نفاق.

 

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«أنا لسة بحب حسام حبيب وسبب الطلاق فرق تفكير».. أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب

 

قالت هانيا أن زوجها زوج معنف مثله مثل حسام حبيب وليس ملاك أو شهم كما يصفه البعض، وأضافت هانيا عبر حسابها على الفيس بوك :« كل اللى بعتولى هذه الصورة هذه صورة يوسف دندش زوجى وإن شاء الله قريبًا سوف يصبح طليقي»، وهانيا فقيه هى زوجة يوسف دندش ومعروفة فى لبنان.

فى تصريحاتها التى أطلقتها زوجة يوسف دندش قالت هانيا فقيه أنها قامت برفع دعوى قضائية عليه لانه دائم التعنيف لها وأنه حاول أكثر من مرة خنقها فى الحمام .

وقالت هانيا أن زوجها ليس ملاك وصورته مع شيرين عبد الوهاب ودعمه لها قد استفزها وخرجها عن صمتها وأنها تسير فى اجراءات الطلاق .

 

شيرين عبد الوهاب يوسف دندش هانيا فقيه زوجة يوسف دندش حسام حبيب

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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