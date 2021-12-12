«أنا لسة بحب حسام حبيب وسبب الطلاق فرق تفكير».. أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب

لا زالت الفنانة شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل، بعد ظهورها خلال حفلها الأخير في دولة الامارات وهي حالقة شعرها زيرو.

وبالأمس أثارت الفنانة شيرين جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد مداخلتها الهاتفية في إحدى البرامج التلفزيونية.

يستعرض الدستور أبرز تلك التصريحات حول حياتها وقصة طلاقها وحالتها النفسية:

-أهم حاجة بناتى ولازم يعرفوا قوتي.

-أنا مفيش حاجة في الدنيا عندي أهم من بناتي هنا ومريم، هما أهم حاجة عندي، ولازم يعرفوا إن أمهم قوية وإن مفيش حاجة هتكسرني أبدا ولازم يعرفوا إن هما سر قوتي.

-أنا قصدت اطلع على المسرح بالشكل الصادم ده، وطلبت من الجمهور إنه يقبلني بشكلي ده، في الاخر حب الناس هيبان واللي عايزني كده يا أهلا.

-لازم أظهر قوتى للعالم كله، لأنه لو وصل أي شعور غير ده لأهلى أولا وجمهوري ثانيا كنت هنتحر، وأعتذر عن هذا اللفظ يسامحني الله بس هي دى الحقيقة.

-أنا عارفة إن شكلي كان صعب بس كان من الممكن إن ألبس باروكة وأظهر قدام الجمهور وأكذب عليهم، بس أنا مقدرش أكذب عليهم لازم يعرفوا بمر بإيه.

-قلت في أول يوم جواز بأن علاقتي بحسام هيتكتب عليها الفشل بسبب فرق السن بيننا، مع إن الفارق مش كبير ده سنة واحدة، بس أنا كان لازم اتجوز واحد يكون الفرق بينا ٥ سنين عشان يعرف يحتويني.

-حسام حبيب راجل وسيد الرجالة، ولكن سبب الطلاق فرق تفكير بيننا.

-أنت يا حسام إنسان رائع، ومعدنك كويس، ومتربي ونشأت في بيئة جميلة، بس لازم تشتغل على نفسك كويس، ولازم تجتهد أكتر من كده عشان فنك وجمهورك، ميصحش انك تطرح ألبوم واحد كل 9 سنين، الفرص مبتجيش كتير للناس، وحرام يتم دفنك بالطريقة دي، ومتظلمش فنك وموهبتك وتدفنهم.

-أنا لسة بحب حسام حبيب رغم كل اللي مرينا بيه من فترات عصيبة ورغم طلاقنا.

-أنا حلقت شعري بنفسي قبل طلاقنا بيوم عشان أوحش في نظر حسام ويرضى يطلقني وميزعلش عليا.

-سبب الاكتئاب اللي بمر بيه هو انتشار كورونا، ووقوع انفجار مرفأ بيروت قلبي وجعني على ست الدنيا.

-أنا أبويا أصوله تركية كان لما يبقى حزين يروح للحلاق يحلق شعره زيرو وأنا طالعة زيه لما بتضايق وبغضب بعمل كده عشان أعاقب نفسي.

-أنا اللي حلقت شعري بإيدي وشوهت شكلي، وبعدين اتصلت بالكوافير بتاعي وجالي وظبط لي الباقي.

-أنا شخصية حساسة بزيادة وده اللي وصلني للي انا فيه ومن الممكن أن الشخص الحساس يؤذي نفسه، ويعاقب نفسه وانا كنت بعاقب نفسي لأني أخطأت في حق نفسي، وحق اسمي، فكان لازم أن أربي نفسي.

-أنا بحب الجيش أوي ودخلت الجيش من أوسع أبوابه بشكلى ده.

أنا محتاجة لاحتواء الناس ليا وحبها، ولازم يقدروا أنني نزلت الشغل وأنا في الحالة التي يرثى لها دي.

-مش عايزة من الناس أنها تنتقدني بشكل عنيف، وخايفة أنهم يتنمروا عليا لأن ده بيأذيني، ولا عايزة منهم أنهم يسخروا مني مش عايزة حد يجرحني في مشاعري.

-أنا محتاجة دعاء الناس جدا ومحتاجة حبهم ليا أوي.