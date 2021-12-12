بـ438 مليون جنيه.. إنشاء 10 محطات صرف ومعالجة بكفر الشيخ خلال عام

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تقريراً عما تم إنجازه خلال العام الحالي بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة المهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء عدد من 10 مشروعات قومية بتكلفة 438 مليون جنيه تخدم 261 ألف نسمة بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات القومية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على إقامة المشروعات الخدمية بكافة القطاعات، ومنها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، و منها 10 محطات نفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجاري العمل في العديد من المحافظات بقرى المحافظة وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

و تم إنشاء مشروع صرف صحي قرية محلة دياى بمركز دسوق، ويتكون المشروع من محطة رفع تم الانتهاء منها وجاري التسليم الابتدائي، وشبكة الانحدار بطول 17.533كم أقطار من 160 إلى 450 مم ، وخط طرد بطول 1.5 كم قطر 560 مم، بتكلفة 35 مليون جنيه، يستفيد منها 18 ألف نسمة.

ومحطة معالجة صرف صحي محلة دياي يتكون المشروع من محطة معالجة صرف صحي بطاقة 8 ألف م3/ي بتكلفة 120 مليون جنيه، تقع على مساحة 4 أفدنة و 21 قيراط، يستفيد منها 65 ألف نسمة، وجاري التسليم، وتخدم قرى " محلة دياي ، منية جناج ،الصافية، كفر الخير ، كفر الجزاير ، البكاتوش ،منشأة الشاذلي" بتكلفة تقديرية 190 مليون جنيه، كما تم الانتهاء بقرى محلة دياي ، وهناك قرى جارى العمل بها بمعرفة شركة المياه بنك دولي " منية جناح – الصافية ".

- مشروع صرف صحي قرية البنائين بمركز بلطيم

كما تم إنجاز مشروع صرف صحي قرية البنائين بمركز بلطيم، بتكلفة 38 مليون جنيه، يستفيد منها 35000 نسمة، يتكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار والمصب محطة معالجة برج البرلس، ومكونات محطة الرفع" البيارة – مبني عنبر التشغيل – مبنى غرفة الأمن – مبنى المخزن – محولات الكهرباء – وحدة التوليد (180 ك . ف. أ) – خزان الوقود – السور"، مساحة المحطة 900 م2، وتصرف المحطة 120 ل/ث، سعة البيارة : 160 م/3، خط الطرد بطول 3.2 كم قطر 450 مم بولي إيثيلين، شبكة الانحدار بطول 22 كم اقطار من "200 – 600 " مم مواسير upvc، وتخدم مناطق قرية البنائين والمرازقة والعمرية، وتم تسليمها في شهر أكتوبر الماضي .

ومحطتا رفع صحي مدينة مصيف بلطيم، يتكون المشروع من محطتي رفع رئيسية وفرعية تصرف 1245 ل/ث، وخطي طرد قطري (600 – 800) مم بطول 9.85 كم ،تم التنفيذ بنسبة 100%، وشبكات الانحدار بطول 25 كم أقطار مختلفة تم التنفيذ بنسبة 100% بتكلفة 75 مليون جنيه، تخدم مدينة مصيف بلطيم، يستفيد منها 100 ألف نسمة ، وتم تسليم محطة الرفع الفرعية في شهر أغسطس الماضي، وتسليم محطة الرفع الرئيسية في شهر سبتمبر الماضي، وتم الانتهاء من تركيب شبكات الانحدار بطول 25 كم/ط أقطار مختلفة بنسبة 100% وجاري أعمال التسليك والتشطيب والتسليم.

- الانتهاء من مشروع صرف صحي قرية سنديون بمركز فوه



كما أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع صرف صحي قرية سنديون بمركز فوه، فشبكة الانحدار بطول 16.712 كم بأقطار "200 – 250 – 315 – 400 – 450 "مم ، وخط الطـــــــرد بطول 3.840 كم قطر 450 مم، بتكلفة 28 مليون جم، ويخدم 22 ألف نسمة بقريتي سنديون وشمشيرة.

ومشروع صرف صحي قرية كفر مجر بمركز دسوق، ومحطة رفع شبكة الانحدار بطول 8.6 كم أقطار من (160 – 450) مم، وخط الطرد بطول 1.5 كم قطر 355 مم، بتكلفة 20 مليون جنيه، ويستفيد من المشروع 11 ألف نسمة.

ومشروع صرف صحي قرية الدوايدة بمركز مطوبس، تم تسليمه يتكون المشروع من محطة رفع وخط الطرد وشبكة انحدار بطول 2932 م0ط ، وطول خط الطرد 4000 م0ط قطر 200 مم، بتكلفة 12 مليون جنيه.

ومشروع صرف صحي قرية السيد خليل، وهو مكون من محطة رفع، وشبكات انحدار بطول 4كيلو،و أقطار من 250 إلى 315 مم، وخط طرد بطول 3.7 كم قطر 250 مم بولي إيثيلين، بتكلفة 30 مليون جنية، وتخدم 4.5 ألف نسمة بقرية السيد خليل.

ومحطة صرف صحي قرية أبو مصطفى تتكون من محطة رفع ،شبكات انحدار بطول 10.5 كم، وأقطار من 250 إلى 450 مم، وخط طرد بطول 4.35 كم قطر 450 مم، بتكلفة 40 مليون جم ، يستفيد منها 5.5 ألف نسمة بقرية أبو مصطفى.