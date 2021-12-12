الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بروتوكول تعاون بين جامعة وتعليم المنوفية لتكليف الخريجات بأداء الخدمة العامة بالمدارس

برتوكول التعاون
برتوكول التعاون بين التعليم وكلية التربيه

عقدت كلية التربية التابعة لجامعة المنوفية، الاجتماع الدوري لمجلس الكلية برئاسة الدكتور صبحي شرف عميد الكلية ووكلاء وأعضاء مجلس الكلية، وحضور هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية.


تناول الاجتماع  التصديق بالموافقة على منح درجة الماجستير في التربية لبعض الباحثين والتصديق بالموافقة على تشكيل لجنة فحص ومناقشة رسالة الدكتوراة، المقدمة لبعض الطلاب، كما تطرق الاجتماع لمناقشة تسجيل الأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس، والتي تم نشرها في الدوريات والمجلات والمؤتمرات الداخلية والخارجية ودراسة تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، لدراسة وتقييم مناهج الفرق من الأولى حتى الرابعة.


وتطرق الاجتماع لمناقشة النتائج الإيجابية للمؤتمر الحادي عشر الدولي الرابع الذي نظمته الكلية على مدار يومين، حول التحديات الجديدة والتعلم والتعليم الجديد، ومناقشة الخروج بتوصيات المؤتمر في أسرع وقت للاستفادة العامة والتطبيق على أرض الواقع.

خريجات كلية التربية


وعلى هامش الاجتماع عقد عميد الكلية ومدير المديرية، ووكلاء الكلية اجتماعا تنسيقيا للتحضير لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم وكلية التربية جامعة المنوفية، لتكليف خريجات كلية التربية لأداء الخدمة العامة بمدارس المنوفية، للاستعانة بهم في سد العجز بالمواد الأساسية.

وعلى صعيد منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جديد طلاب تعاون تعليم محافظة المنوفية الداخلية تنسيق فحص اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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