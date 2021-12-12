الأحد 12 ديسمبر 2021
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سياسي

رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية البرلمانية دافع لتمكين وريادة المرأة

حفل تخرج دبلوم المهارات
حفل تخرج دبلوم المهارات الحديثة في العمل البرلماني

شهد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تخرج دبلوم المهارات الحديثة في العمل البرلماني، التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بمشاركة عربية واسعة لعضوات مجالس وبرلمانات الدول العربية.

من جهته، رحب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالحضور ضيوف الشرف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور فاديا كيوان، مدير منظمة المرأة العربية والبرلمانيات المشاركات في البرنامج التدريبي ممثلين عن عدة دول عربية، مشيدا بكافة الجهود التي ساهمت في إنجاح الدبلومة التطبيقية الأولى، والتي استمرت على مدار شهرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة،  والاتحاد البرلماني الدولي، وبرعاية صاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، معتبراً أن هذه الخطوة علامة فارقة في عمل البرلمان العربي والدفع بالمرأة العربية على طريق التمكين والريادة ودعم لمسيرتها في المجتمعات العربية والتي تصب في صالح دعم النهضة المجتمعية الشاملة في المجتمعات العربية.

ومن جهتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، خلال كلمتها بختام الدبلومة التطبيقية للبرلمانيات العرب، جهود مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية ونقاشاته المتعددة التي أسهمت في إثراء البرلمانيات العرب وتدريبهن على المهارات الحديثة للعمل البرلماني من خلال الدبلومات التطبيقية، مؤكدة أن المرأة العربية قادرة على صنع تغيير حقيقي سواء في العمل الدبلوماسي أو البرلماني، مشيرة في الوقت ذاته إلى البرامج النوعية التي يتبناها البرلمان العربي والمبادرات التي يعكف عليها بما يسهم في دعم قضايا المرأة والتي سيتمخض عنها نقلة نوعية في تمكين المرأة العربية وريادتها على كافة المستويات في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.

جامعة الدول العربية مصر نبيلة مكرم رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي المصريين بالخارج الاتحاد البرلمانى الدولى عادل بن عبد الرحمن العسومي الدبلوماسية البرلمانية

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