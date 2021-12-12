الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق سائق توكتوك للمفتي في اتهامه بقتل طفل بعد اغتصابه في أوسيم

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان بإحالة أوراق سائق توك توك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 4 من يناير المقبل للنطق بالحكم، في اتهامه بقتل طفل عقب اغتصابه بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وأدلى المتهم بقتل الطفل باعترافات تفصيلية بعد القبض عليه، مؤكدًا أنه يعمل سائق توك توك، واستدرج المجني عليه بهدف توصيله، حيث تسلل به لشقة تحت التشطيب محاولًا التعدي عليه جنسيًا، إلا أن الطفل قاومه إلا أنه تمكن من السيطرة عليه بالقوة مستغلا حداثة سنه وضعف بنيانه وقام بهتك عرضه، وخوفًا من الفضيحة خنقه حتى الموت، ثم تخلص من جثته.

تلقى مركز أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من نجار مقيم بدائرة المركز بغياب ابنه، يبلغ من العمر 8 سنوات، عن منزله عقب خروجه لشراء بعض الاحتياجات.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة  ، توصلت تحرياته إلى وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك يبلغ من العمر 33 سنة، مُقيم بذات المنطقة محل إقامة المجني عليه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه ، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، تم بإرشاد المتهم العثور على جثة المجني عليه بإحدى غرف الشقة.

إحالة سائق توك توك مفتى الجمهورية اغتصابه اوسيم

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