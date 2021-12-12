إنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفل في «المراشدة» بقنا ضمن «حياة كريمة»

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولته التفقدية صباح اليوم الأحد، على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الوقف، بمتابعة سير العمل بالأعمال الإنشائية لمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة.

جاء ذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا اعمال القواعد الخرسانية والاساسات بمركز تنمية الأسرة والطفل بقرية المراشدة والمقام على مساحة 1000 م٢. ويضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض للمنتجات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مبادرة حياة كريمة هى مشروع مجتمعى غير مسبوق يسهم فى رفع مستوى المعيشة لمحدودى الدخل والارتقاء بوعى المواطن، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستشهد تمكين اقتصادى أكبر للمرأة وتفعيل برامج تنظيم الأسرة بشكل أوسع، بما يسهم ذلك في رفع الوعى بمشروع تنمية الأسرة المصرية، فضلا عن توعية الأم بالصحة الإنجابية، منذ الحمل والولادة والاهتمام بصحتها وصحة أبنائها وتقديم سبل الدعم لها.

وكان قد تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة ٤٢٠ م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى ١٣.٥ مليون جنيه، ويضم " وحدة محلية، مجلس محلى ، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجي، مكتب تموين، ويخدم ٥٥ الف نسمة، وبلغت نسبة التنفيذ الاجمالية للمشروع ٨٥%.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٩ مجمع خدمات بالمراكز المستهدفة بواقع " ٥ مجمعات بمركز أبوتشت ، ٥ مجمعات بمركز دشنا ، ٥ مجمعات بمركز قوص ، ٣ مجمعات بمركز فرشوط ، مجمع خدمات بمركز الوقف "، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأضاف "الداودي"، أن أعمال الإنشاءات بمجمع خدمات قرية المراشدة بدأت في شهر أغسطس الماضي، وسيتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية مع نهاية الشهر الجاري.