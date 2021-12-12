الداخلية: تحرير 2804 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في حملاتها المكبرة، لضبط مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة في تحرير 2804 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الحملات على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات.

طريق الإسماعيلية

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد الساعدي مساعد وزير الداخلية عن فتح طريق الإسماعيلية عقب انقطاع الشبورة أمام حركة المرور، كما تم فتح محور ٣٠ يونيو من أعلى طريق الاسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية .

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

في ظل حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، فقد أعلنت اﻹدارة العامة للمرور، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد توقعات الأرصاد الجوية بسقوط اﻷمطار على الطرق، وذلك مع بدء موجة من الطقس السيئ.

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعًا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترًا"، بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطريق.