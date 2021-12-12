تجديد حبس ربة منزل حاولت إدخال «كوكتيل مخدرات» لسجين في شبرا

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة ضبطها بمواد وأقراص مخدرة داخل أطعمة بغرض إدخالها لأحد المسجونين على ذمة أحد القضايا.

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد السجناء.

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام ضباط مباحث القسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين القادمين لزيارة ذويهم المودعين بسجن القسم تمكنوا من ضبط ربة منزل "و ج ف" 40 سنة مقيمة دائرة القسم حاولت إدخال 3 قطع من مخدر الحشيش و2 كيس بداخله كمية من البودر المخدر بإجمالى وزن 60 جرام و225 قرص مخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى موضوعين داخل كيس بلاستيك داخل الأطعمة فى الزيارة المعدة لأحد السجناء.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بأنها حاولت إدخال المضبوطات للسجين "ع ف ع" مقيم دائرة القسم والمحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "مخدرات وسلاح أبيض" والذى تربطها به علاقة معرفة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسها.