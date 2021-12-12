الأحد 12 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهمين بـ«أحداث المطرية»

حبس متهمين
حبس متهمين

تستأنف الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة متهمين اثنين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.

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