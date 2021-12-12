فتح طريق الإسكندرية الصحراوى بعد زوال «الشبورة»

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق الإسكندرية الصحراوي، بعد زوال الشبورة الكثيفة، ووضوح الرؤية أمام حركة السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور، قد رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدي السيارات، وعلى الفور أُغلق طريق الإسكندرية الصحراوي، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وخصصت الإدارة، رقمًا ‪ للإغاثة المرورية، وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التقلبات الجوية، والتواجد المروري الفعّال على الطرق..