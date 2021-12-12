الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: 3355 إصابة جديدة بكورونا

البرازيل
البرازيل

 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 3355 إصابة و53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 

وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت حتى الآن 22.19 مليون إصابة منذ بدء الجائحة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 616744.

 

وتملك البرازيل ثاني أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث مات أكثر من 615000 شخص بسبب الفيروس.

 

وأوصت لجنة بالكونجرس البرازيلي بتوجيه الاتهام إلى الرئيس جايير بولسونارو بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في أكتوبر الماضي، في تقرير رئيسي يستند إلى تحقيق استمر ستة أشهر في طريقة تعامله مع الوباء. عارض بولسونارو باستمرار إجراءات قمع الفيروس. وكتب المشرعون أنه مسؤول عن مقتل أكثر من 300 ألف برازيلي وحثوا السلطات على سجنه.

 

فيما قال رينان كاليروس، السناتور البرازيلي من الوسط والمؤلف الرئيسي للتقرير، لصحيفة نيويورك تايمز في أكتوبر: "كان العديد من هذه الوفيات يمكن تفاديه". أنا على قناعة شخصية بأنه مسؤول عن تصعيد المذابح.

 

من ناحية أخرى، أكد مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور "أوميكرون"، أخطر من فيروس كورونا.

 

وقال فى مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حتى الآن، لا يبدو أن متحور (أوميكرون) يحمل مسارا خطيرا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة".

 

وأضاف: "الولايات المتحدة تأمل في رفع حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في إطار زمني معقول".

 

وتابع: "تم تقديم هذا الحظر عندما لم نعرف شيئا ولم نفهم ما كان يحدث، ولم نشهد سوى قفزة حادة في الحالات في جنوب أفريقيا، ولذلك كان يجب أن يمنحنا الحظر الوقت لفهم ما كان يحدث".

 

وأوضح: "نتلقى المزيد والمزيد من المعلومات حول حالات الاصابة بمتحور (أوميكرون) في بلادنا وخارجها نقوم بتحليلها بدقة وبشكل يومي".

جديدة جديد وفاة البرازيل فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كورونا المستجد بفيروس كورونا المستجد فيروس كورونا المستج روس كورونا بفيروس كورونا المستجد بكوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

كل ما تريد معرفته عن التوحد عند الأطفال وكيفية علاجه بالطرق الطبيعية

بعد ٣ شهور من زواجها.. ربة منزل تقتل زوجها فى الدقهلية

إيران: الصهاينة سيكونون مستائين أكثر حينما سنقترب من الاتفاق مع القوى الكبرى

هل يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى من خلال الرقم القومى؟

القبض على هولندى عرض عينات من فيروس كورونا للبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية

إسرائيل تعلن إطلاق تدريبات عسكرية لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال