الأحد 12 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مطروح: حصر عددا من المناطق لإقامة مشروعات استثمارية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  إنه خلال عامي 2020 و2021  تم انشاء وإفتتاح 31 مسجدا على مستوى المحافظة بدعم من وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح، مؤكدا أنه جاري افتتاح عددا من المساجد الفترة المقبلة. 
 

واوضح المحافظ أنه تم حصر عدد من المناطق المتاحة بولاية المحافظة لوضعها على الخريطة الاستثمارية لإقامة عدد من المشروعات ومنها مشروعين صناعيين لإنتاج المياه المعدنية وكذلك لإنتاج شاشات البلازما بسيوة، و 6 مشروعات زراعية، و4مشروعات خدمية وترفيهية بمدينتي مرسى مطروح  وسيوة، و 7 مشروعات سياحية بمرسى مطروح وسيوة والسلوم وبرانى.

 

وأضاف المحافظ أن ضمن المشروعات الاستثمارية منطقتين صناعيتين الأولى بمنطقة الكيلو 26 شرق مرسى مطروح والثانية جنوب قرية فوكة بالضبعة وغيرها من المشروعات والفرص الاستثمارية الجاري حصرها لخلق مشروعات تنموية كبرى تحقق التنوع والتكامل وإحداث التنمية المستدامة و المستهدفة مع جلب مزيد من فرص العمل والوصول إلى أعلى مستوي من خدمة ورفاهية المجتمع. 
 

وكان قد تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في نوفمبر ٢٠٢١، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022م ، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع فى نسب التنفيذ مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتي أو الحكومي  للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة. 


وأوضح محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة أنه يتم تنفيذ الخطة في 5  قطاعات رئيسية الكهرباء، والرصف، وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات، والأمن والاطفاء والمرور وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.


وأضاف أنه يجرى تنفيذ 27 مشروع لمد وتدعيم شبكات كهرباء واستكمال مشروعات إنارة تجمعات ومهمات إنارة مهمات بمراكز المدن الثمانية واستكمال إنارة ولاعات بمركز الضبعة واستكمال المرحلة الثانية لمنظومة المراقبة الأمنية بمدينة مرسى مطروح. 

محافظ مطروح وزارة الأوقاف خريطة الاستثمار إقامة مشروعات مطروح

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