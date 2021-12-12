«الخارجية الفلسطينية» تطالب المجتمع الدولى بإجراءات رادعة لوقف الاستيطان الإسرائيلى

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي "بإجراءات رادعة" لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الإخبارية الفلسطينية، أدانت الخارجية في بيان لها، "سيطرة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار و الشروع بعمليات بناء استيطاني، في حرب مفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها، لإحكام السيطرة عليها و تخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة".

كما استنكرت الخارجية "مشاريع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين و توسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان".

و تابعت: "في الوقت الذي أجلت فيه سلطات الاحتلال المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا، أقدمت على الدفع بمخطط استيطاني جديد لبناء مستوطنة جديدة سيطلق عليها جيفعات حشاكيد، على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب القدس، كما تصعد من عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين و طردهم من بيوتهم في أنحاء مختلفة من القدس المحتلة".

ووفقًا لوكالة أنباء "وفا" الإخبارية الفلسطينية، حملت خارجية فلسطين، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة و المباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة و نتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".

و رحبت الخارجية "بالمواقف الأمريكية و الدولية الرافضة للاستيطان و التي تحذر من مخاطره على الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".

لكنها اعتبرت أن "هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، و يجب ترجمتها إلى إجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان و سرقة الأرض الفلسطينية، و إلزامها الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية".