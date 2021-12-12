«الأناشيد الدينية فى مصر القديمة» على طاولة مكتبة الإسكندرية.. اليوم

ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، التابع لمكتبة الإسكندرية، في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد، محاضرة بعنوان " الأناشيد الدينية في مصر القديمة"، يحاضر فيها الدكتور ميسرة عبد الله حسين؛ أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، ويدير المحاضرة الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة جوانب من الحياة والعقيدة في مصر القديمة وارتباط طقوسها بالموسيقى والترانيم والأناشيد الدينية والاحتفالية، وتستعرض المحاضرة الفارق بين الأغاني والأناشيد؛ حيث تعرض لنماذج منها، كما تتناول الأناشيد التي اختيرت لاحتفالية طريق المواكب المعروف بطريق الكباش وأسباب وظروف اختيارها.

في سياق متصل، تُنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مبادرة بصمة للفنون والتنمية والدعم النفسي، في الخامسة من مساء اليوم أيضًا، ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين تحت عنوان "العلاج بالفن والتحرر من الضغوط والصدمات من خلال السيكودراما" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الاسكندرية.

تركز الورشة على التعريف بأحدث طرق التخلص من الضغوط النفسية، وكيفية الخروج من الأزمات والصدمات الحياتية المختلفة، وكذلك توضيح حقوق وواجبات الفرد تجاه نفسه والمجتمع ومساعدته على الثقة بالنفس، باستخدام فن السيكودراما الذي يساعد على تفريغ المشاعر والانفعالات من خلال أداء الأدوار التمثيلية المرتبطة بمواقف من الماضي والحاضر.

يحاضر في الورشة شريف القزاز؛ استشاري تأهيل بالفن ومخرج مسرح تفاعلي، وهو مدرب محترف، قدم العديد من ورش العمل الفنية والمسرحية والدورات التدريبية، كما إنه حاصل على دبلوم العلاج بالفن.

تهدف الورشة إلى التعرف على الحدود الشخصية وأهميتها، وكذلك تعلم كيفية تجنب مواقف الخطر، بالإضافة إلى استخدام العلاج بالفن كوسيلة لتفريع الانفعالات والتحرر من الصدمات النفسية.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مكثفة، وتستهدف الفتيات والشباب من سن 16 سنة فما فوق.

كما تُنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع فريق "بداية" التطوعي بجامعة الأزهر، في الواحدة من بعد ظهر غد الإثنين، ندوة تحت عنوان "نقلة تانية" للشباب الجامعي وحديثي التخرج، وذلك بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الندوة على كيفية مساعدة الشباب على التفكير في المستقبل بشكل إيجابي، وتحفيزهم على العمل والاجتهاد من خلال الإجابة على العديد من التساؤلات التي تساعد على رسم ملامح المستقبل وكيفية اختيار المسارات وتنمية الشخصية.

يتحدث في الندوة الدكتور أحمد فرج عن الصحة النفسية، وهو اختصاصي نفسي إكلينكي بمركز الإبداع للاستشارات والتدريب ومركز حياة الطبي، ويتناول الدكتور عمرو رمضان بالشرح والتوضيح المنح التعليمية، وهو خبير في المنح الدراسية، ولديه العديد من المشاركات الدولية في برامج التبادل الثقافي، ويناقش محمود عثمان طريقة تحديد الأهداف.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على الاهتمام بنشر الوعي والثقافة بين الشباب، ومساعدتهم على التخطيط للمستقبل وتحدد الأهداف بطريقة فعالة ودقيقة، وكذلك تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.