الأحد 12 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى من خلال الرقم القومى؟

فاتورة الغاز الطبيعى
فاتورة الغاز الطبيعى

قبيل نهاية كل شهر يبدا المواطنيين فى الاستعلام عن الفواتير المستحقة عليهم نظير الخدمات المقدمة من جانب الدولة ونستعرض لكم هل يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى من خلال الرقم القومى الخاص بالمواطن؟

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى 

يمكن للمواطنيين الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى المستحقة للدفع وذلك من خلال عدة خطوات: 

  • الدخول عبر الرابط المباشر للاستعلام الذى يمكن الدخول الية من هنا https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
  • إدخال رقم المشترك الخاص بالمستخدم الغاز الطبيعى الذى يتكون من فرعى وشقة وعمارة وبلوك وقطاع ويومية ومنطقة ومحافظة والمدون على إيصال الغاز الموجود لديك
  • وبعد ذلك اضغط على خانة أعرض.
  • وستظهر بيانات المستخدم كاملة.

سداد فاتورة الغاز الطبيعى 

حدد موقع شركة الخدمات التجارية البيترولية "بترويد عدد من الوسائل التى تساعد المواطنيين لسداد فاتورة الغاز الطبيعى ولك من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني فوري أو مصاري وفون كاش وضامن وأمان وغيرها المتوفرة في المحلات التجارية المختلفة والتي يستطيع المواطن اللجوء إليها أومن خلال المحافظ الإلكترونية كمحافظة  الفون كاش من البنك الأهلى أو محفظة BM من بنك مصر.

وقد أعلن موقع الشركة أنه يمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعى من يوم واحد إلى نهاية الشهر، كما يمكن للمواطنيين إدخال قراءة الغاز الطبيعى من يوم 1 إلى 20 من كل شهر، ويقوم المواطنيين بالدخول إلى موقع الشركة www.petrotrade.com.eg من هنا وكتابة رقم الاشترك كامل مرة أخرى يشمل المحافظة والمنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والفرعي، ثم اختيار طريقة السداد الإلكتروني.

وفي حالة وجود استفسار يمكن الاتصال بخدمة العملاء المركزية للشركة على رقم 1122 من أي محمول، أو الاتصال برقم 5727 من أي محمول، أو 09000727 من أي خط أرضي، ويمكن مراسلة الشركة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع «فيس بوك».

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى فاتورة الغاز الطبيعي الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى سداد فاتورة الغاز الطبيعى قراءة الغاز الطبيعى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

كل ما تريد معرفته عن التوحد عند الأطفال وكيفية علاجه بالطرق الطبيعية

بعد ٣ شهور من زواجها.. ربة منزل تقتل زوجها فى الدقهلية

إيران: الصهاينة سيكونون مستائين أكثر حينما سنقترب من الاتفاق مع القوى الكبرى

هل يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى من خلال الرقم القومى؟

القبض على هولندى عرض عينات من فيروس كورونا للبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير: إسرائيل تعد عملية لضرب منشآت نووية إيرانية

إسرائيل تعلن إطلاق تدريبات عسكرية لمحاكاة سيناريوهات قتالية على الجبهة الجنوبية

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال