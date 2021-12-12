قبيل نهاية كل شهر يبدا المواطنيين فى الاستعلام عن الفواتير المستحقة عليهم نظير الخدمات المقدمة من جانب الدولة ونستعرض لكم هل يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى من خلال الرقم القومى الخاص بالمواطن؟

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى

يمكن للمواطنيين الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى المستحقة للدفع وذلك من خلال عدة خطوات:

الدخول عبر الرابط المباشر للاستعلام الذى يمكن الدخول الية من هنا https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

إدخال رقم المشترك الخاص بالمستخدم الغاز الطبيعى الذى يتكون من فرعى وشقة وعمارة وبلوك وقطاع ويومية ومنطقة ومحافظة والمدون على إيصال الغاز الموجود لديك

وبعد ذلك اضغط على خانة أعرض.

وستظهر بيانات المستخدم كاملة.

سداد فاتورة الغاز الطبيعى

حدد موقع شركة الخدمات التجارية البيترولية "بترويد عدد من الوسائل التى تساعد المواطنيين لسداد فاتورة الغاز الطبيعى ولك من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني فوري أو مصاري وفون كاش وضامن وأمان وغيرها المتوفرة في المحلات التجارية المختلفة والتي يستطيع المواطن اللجوء إليها أومن خلال المحافظ الإلكترونية كمحافظة الفون كاش من البنك الأهلى أو محفظة BM من بنك مصر.

وقد أعلن موقع الشركة أنه يمكن سداد فاتورة الغاز الطبيعى من يوم واحد إلى نهاية الشهر، كما يمكن للمواطنيين إدخال قراءة الغاز الطبيعى من يوم 1 إلى 20 من كل شهر، ويقوم المواطنيين بالدخول إلى موقع الشركة www.petrotrade.com.eg من هنا وكتابة رقم الاشترك كامل مرة أخرى يشمل المحافظة والمنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والفرعي، ثم اختيار طريقة السداد الإلكتروني.

وفي حالة وجود استفسار يمكن الاتصال بخدمة العملاء المركزية للشركة على رقم 1122 من أي محمول، أو الاتصال برقم 5727 من أي محمول، أو 09000727 من أي خط أرضي، ويمكن مراسلة الشركة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع «فيس بوك».