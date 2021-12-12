مصر ترشد وارداتها من 8 سلع استراتيجية واستهلاكية خلال شهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات عدد من السلع الاستراتيجية والاستهلاكية شهريًا، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات إلى حدود 5.84 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 5.61 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.

وتمثلت أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها فيما يلي:

بلغت قيمة الواردات من قمح 227.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 325.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 30%.



كما بلغت قيمة الواردات من سيارات ركوب 179.5 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 230.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22.3%.



وتراجعت قيمة الواردات من فول الصويا لـ 125.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 159 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.1%.



كما انخفضت نسبة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 98.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 164.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 40.3%.



سجلت قيمة الواردات من لحوم 51 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 177.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.3%.



وانخفضت قيمة الواردات من أسماك بما فيها أسماك محفوظة 49.8 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 69.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبه انخفاض قدرها 28.7%.



كما انخفضت قيمة الواردات من مضخات مراوح 45.1 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 47.4 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%.



بلغت قيمة الواردات من أجزاء السيارات 39.6 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 59.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 33.7%.