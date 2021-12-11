الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين ويأسر آخرين في صحراء مأرب

نجحت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، في تطبيق الحصار على مجموعة حوثية حاولت التسلل عبر صحراء مأرب الجنوبية، وتحقيق تقدم جديد نحو المدينة.

نقلت وكالة مسند للأنباء اليمنية، عن مصادر ميدانية قولها: "إن قوات الجيش الوطني والمقاومة، أطبقت الحصار على عشرات العناصر الحوثية في الصحراء، عقب محاولتها التسلل وإحداث تقدم جديد نحو المدينة".

وأضافت المصادر: "أن المجاميع الحوثية وقعت تحت حصار قوات الجيش والمقاومة واستسلم بعضهم، بينما رفض آخرون تسليم أنفسهم، وقرروا مواصلة الهجوم، ووقعوا في كماشة محكمة".

أشارت المصادر إلى أنه جري التعامل مع عناصر الحوثيين، الرافضين تسليم أنفسهم، وقتل العشرات منهم، بينهم قيادات.

وتابعت المصادر "أن المعارك مازالت على أشدها، حيث استخدمت عناصر الحوثيين الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والهوزرات والمدافع، إلا أن قوات الجيش والمقاومة ومقاتلات التحالف تمكنت من تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، دون تحقيق أي نصر حتى اللحظة".

وكان قائد اللواء 143 مشاة للجيش الوطني، العميد الركن ذياب القبلي، صرح في وقت سابق اليوم، بأن جماعة الحوثيين تلقت ضربات موجعة، على يد أبطال الجيش والمقاومة، ومنيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في معركة اليوم بجبهات مأرب الجنوبية.

أشار العميد القبلي في تصريح لموقع الجيش "سبتمبر نت"، إلى أن من بقي من العناصر الحوثية التي زجت بها إلى الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب تاهت في صحراء "الأعيرف".

وذكر أن مدفعية الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تدمير 9 أطقم قتالية، وإعطاب 4 مدرعات تابعة للمليشيا الإيرانية في صحراء “الأعيرف” ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وخاض صباح اليوم قوات الجيش الوطني معارك عنيفة كبدت الحوثيين، عشرات القتلى والجرحى في عدد من مواقع الجبهات الجنوبية، وجبهة الكسارة غربي المحافظة.

وتزامنت المعارك مع غارات دقيقة ومركزة، شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت آليات وتعزيزات الحوثيين، موقعة خسائر بشرية ومادية ثقيلة في صفوفها بجبهات القتال ذاتها، حسب ما تداولت الصحف اليمنية المحلية.