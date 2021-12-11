السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قافلة طبية لعلاج 1710 مواطنين في «بتانون المنوفية»

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلقت مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية بالمنوفية، السبت، قافلة طبية شملت 15 تخصصًا إلى مركز بتانون برعاية محافظة المنوفية وكذلك إيبارشية المنوفية برئاسة الأنبا بنيامين، مطران الأقباط الأرثوذكس.

عمل طاقم القافلة في الوحدة الصحية بمركز بتانون، لمدة 7 ساعات، بهدف خدمة أكثر ما يزيد على ١٧١٠ مواطنين.

تضمنت القافلة ندوة عن الإدمان للتعريف بماهية الإدمان وتوعية المواطنين بالفارق بين الإدمان والتّعاطي ومن هو المريض الذي يحتاج إلى المساعدة، وكيف نكتشف المدمن، وما هى أنواع المخدرات الحديثة؟

شاركت مؤسسة الرجاء  للرعاية والتنمية القبطية فى فعاليات اليوم العالمى لذوي القدرات الخاصة بالمجمع الثقافي بدمنهور تحت رعاية وزارة التضامن ووزارة الشباب والرياضة بالبحيرة.

تحرص الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على إطلاق خدمات كنسية تساهم في تنمية المجتمع المصري من خلال خدماتها الاجتماعية مثل إطلاق قوافل خيرية بمختلف المحافظات والمشاركة في جمعيات تنموية بالمجتمع تساهم في شتى المجالات.

مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية طاقم القافلة مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية القبطية اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة المواطنين ب رعاية الأيتام المسنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

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