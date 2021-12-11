السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

مصر

تراجع العجز فى الميزان التجاري ومناقشة قضايا التمويل.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود مصر لبناء اقتصاد مرن في ظل التحديات التي يواجهها العالم، مشيرة إلى إطلاق مصر رؤيتها لعام 2030 وذلك اتساقًا مع أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 وأجندة إفريقيا 2063، حيث تمثل رؤية مصر 2030 النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تركز على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، لتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

https://www.dostor.org/3652818


افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدورة الثانية لمؤتمر التمويل من أجل التنمية الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ESCWAFED Committee.

https://www.dostor.org/3652847

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر إحدى الدول القلائل في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري انتعش بقوة ، محققًا معدل نمو 9.8% في الربع الأول من العام المالي 2021-2020.

https://www.dostor.org/3652829


أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2021 والتى أظهرت انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري إلى حدود 2.39 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 3.08  مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 22.5%.

https://www.dostor.org/3652799

يقف الجهاز الإدارى للدولة على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير، مع بدء الانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من النصف الثانى من ديسمبر الجارى، ليباشر قرابة ٥٠ ألف موظف من الوزارات والجهات التابعة كل أعمالهم وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية، بعد خضوعهم لبرامج تدريبية مكثفة طوال الأشهر الماضية.

https://www.dostor.org/3653150

 

التخطيط هالة السعيد التنمية المستدامة كورونا الاحصاء صادرات واردات

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