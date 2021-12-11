رفع 75 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بالأحياء والقرى التابعة لها، حيث رفعت 75 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، كما أزالت حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

وقال عصام معبد رئيس القرية، إنه تم إزالة حالة تعدى بناء سور بدون ترخيص بالدور الرابع العلوي بقرية ماقوسة بمساحة 15 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مشيرا إلى مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة بالقرية والتوابع برفع 15 طن مخلفات وقمامة بنقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا