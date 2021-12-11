السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 75 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بالأحياء والقرى التابعة لها، حيث رفعت 75 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي، كما أزالت حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

وقال عصام معبد رئيس القرية، إنه تم إزالة حالة تعدى بناء سور بدون ترخيص بالدور الرابع العلوي بقرية ماقوسة بمساحة 15 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مشيرا إلى مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة بالقرية والتوابع برفع 15 طن مخلفات وقمامة بنقاط التجمع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا
المنيا رفع مخلفات حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري مدينة المنيا عصام معبد الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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