السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنيا تحصد المراكز الأولى بمسابقتي الغناء والفنون التشكيلية

مشاركة جامعة المنيا
مشاركة جامعة المنيا بملتقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة بفعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة «كوني» الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بهدف استعراض إنجازات وتحديات الوحدات بالجامعات المصرية، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والمواد القانونية المتعلقة بحقوق وحماية المرأة، في إطار حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة وينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار «كونى».

5

وأكد مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، أن الوحدة تقوم بالعديد من الأنشطة الداخلية، وتشارك في الأنشطة الخارجية؛ لصقل مهارات طالباتها وطلابها لمناهضة العنف ضد المرأة، والتوعية بقضاياها في المجتمع، لتحقيق رؤيتها ورسالتها داخل مجتمع الجامعة وخارجه، للمشاركة في توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع أكاديمي يتسم باحترام الآخر، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ويعالج الآثار المترتبة على العنف ضد المرأة وإعادة إدماج الناجيات من العنف في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للمرأة.

4

وأشار الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إلى أن الملتقي ناقش أنواع العنف ضد المرأة، والخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المرأة من العنف، والدعوة إلى ضرورة إصدار دليل إرشادي لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجميع الجامعات، مضيفاً أنه يتم دورياً التقييم لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ووضع آليات المتابعة والتقييم وكتابة تقارير حالات الشكاوى وإرسالها للمجلس القومي للمرأة، وذلك يوضح أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والفئات التي يجب التوجه إليها مع التأكيد على ضرورة السرية التامة لحالات الشكوى.

3

من جانبه، أشار الدكتور جمال عاطف، منسق عام وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إلى أن الجامعة حصلت على المركزين الأوليين ضمن المسابقات التي نظمها المجلس القومي للمرأة على هامش الملتقى، بهدف تشجيع الطلبة والطالبات على تقديم أعمال فنية مميزة تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حيث حقق خلالها طلاب قسم الإعلام بكلية آداب المنيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال الغناء عن العمل المقدم تحت عنوان «بيها أحلى» كأفضل أغنية، والمركز الأول أيضًا الذي كان من نصيب الطالبة ميار محمد عبد الرازق بالفرقة الثالثة كلية الحقوق عن العمل المقدم لها في مجال الفنون التشكيلية.

2
أستكمال السور الحديد أمام جامعة المنيا ملتقي وحدات مناهضة العنف أطباء الجامعات المصرية المراكز الأولي في الغناء والفنون التشكيلية الدكتور مصطفي عبد النبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

الباز للمصريين: لا تتركوا أذنكم لأعداء البلد.. ولا تسمعوا الشائعات

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

«الإفتاء»: اختراق شبكات «الواي فاي» محرَّم شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«فيري بيري» اللون الرئيسي لعام 2022: ليه يا بنفسج.. بتبهج؟

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

صور

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية