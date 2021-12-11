كرواتيا: الجزائر شريك مهم وتلعب دورا خاصا في استقرار الأوضاع بالمنطقة

أكد وزير خارجية كرواتيا جوردان جرليك رادمان، اليوم السبت، أن بلاده تعتبر الجزائر شريكا مهما وتلعب دورا "خاصا في استقرار الأوضاع في دول جنوب البحر المتوسط".

جاء ذلك خلال مشاركة رادمان في ندوة صحفية عقب استقباله من قبل نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الى الجزائر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال رادمان إن كرواتيا وكذا الاتحاد الأوروبي يعتبران الجزائر شريكا مهما حيث تلعب الجزائر دورا خاصا في استقرار الأوضاع في دول جنوب البحر المتوسط.

وأضاف الوزير الكرواتي أن بلاده تقدر كثيرا أهمية استقرار الأوضاع في منطقة جنوب المتوسط.

وتابع: "بالنسبة لنا من المهم جدا أن نرى السلام والاستقرار وأثر ذلك على المنطقة مع البحث عن إيجاد حل لبعض الخلافات" الناشبة هنا وهناك.

وأكد خلال حديثه عن مجالات التعاون الاقتصادي بين الجزائر وكرواتيا أن بلاده حاضرة تقليديا في الجزائر وتوجد حاليا الكثير من المجالات الجديدة للتعاون على غرار قطاعات الصيد البحري وتربية المائيات و صناعة السفن حيث تعتبر كرواتيا من الدول الرائدة في مجال صناعة السفن التقليدية، إلى جانب قطاعات الزراعة والبنى التحتية وكذا الطاقة.

ويقوم وزير خارجية كرواتيا بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين؛ لبحث سبل وآليات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما التعاون الاقتصادي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.