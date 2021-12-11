السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أعضاء الأحزاب السياسية بسوهاج يتفقدون أعمال مشروعات «حياة كريمة» بمركز المنشاة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

نظمت محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لـ25 من أعضاء تحالف الأحزاب السياسية بسوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقري مركز المنشاه بحضور على قاعود رئيس التحالف وعدد من الاعضاء، ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

تضمنت الجولة قيام أعضاء التحالف بزيارة لعدد من المشروعات بنطاق مجلس قروي «أولاد حمزة»، حيث تفقدوا أعمال تطوير مركز شباب الأحايوة غرب، وأعمال شبكة الانحدار لمشروع صرف صحي النويرات، وأعمال إنشاء نقطة اسعاف العسيرات، وأعمال إنشاء الوحدة الصحية، ومركز تنمية الاسرة بنجع الطوخ.

شملت جولة أعضاء التحالف كذلك تفقد أعمال الصيانة الجارية بمدرسة بنت الشاطئ للتعليم الاساسي، وأعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية بالعسيرات.

واستمع ممثلي الأحزاب السياسية خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

فيما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد الاجتماع الدوري الأسبوعي للجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة " المجاري المائية والري "، وذلك لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ الإزلالات خلال 6 شهور، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور ممثلي مديريات " الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل، ومسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن .

وأكد نائب المحافظ على أهمية دور اللجنة في متابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في ضرورة إنهاء أي تعديات مهما كانت جهة ولايتها، مشيرا إلى دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة.

ومن جانبه أوضح اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة السابقة، وعرض مسئولي الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، ما تم إنجازه خلال الموجة 18، ومعوقات التنفيذ والمستهدف والمتبقي، وأولويات التنفيذ، بالإضافة إلى عرض المقترحات التي تساعد في إزالة العقبات لتنفيذ الإزلالات المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع حصر الحالات الصعبة سكن لوزارة الري وتكليف المساحة المدنية بعمل دراسة شاملة للتسعير لتقنين أوضاع هذه الحالات أو تعويض الحالات للأملاك الخاصة، والتنسيق مع المحافظة في أعمال القنين للحالات الغير مؤثرة على المجاري المائية والجسور، على أن يتم عمل حصر كامل للتعديات على الأراضي الزراعية أملاك خاصة والتنسيق مع المساحة العسكرية المتغيرات المكانية لعمل قاعدة بيانات لها وتجنيب طلبات التصالح، على أن تقوم الوحدات المحلية بالتعامل مع أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي.

إصلاح سوهاج دراسة الدين الدوري تعديات خلال خدمات عمل اجتماع اليوم عرف جمهور وزارة الزراعة

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وائل لطفي

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