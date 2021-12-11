تأجيل محاكمة منة فضالي بتهمة النصب والاحتيال لـ18 ديسمبر

قررت، اليوم السبت محكمة أكتوبر، حجز الحكم على الفنانة منة فضالى بتهمة النصب على «بائعة ملابس» والاستيلاء على ملابس قيمتها 12 ألف جنيه مقابل المشاركة في حملة إعلانية، لـ18 ديسمبر.

كانت قد أقامت سيدة تدعى إسراء ريان، جنحة مباشرة ضد منة فضالى، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال.

وقالت ريان، إنها تعمل فى مجال بيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع فيس بوك، وأثناء قيامها بعرض بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة فوجئت بالفنانة منة فضالي تراسلها عبر الصفحة وتطلب منها بعض الفساتين، مقابل عمل ريفيو ودعاية وترويج لهما عبر صفحاتها.

وأضافت: «بالفعل اختارت فضالى عدد من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها دخلت الاتفاق وقامت بارتداء الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها ولم تقم بأى ريفيو أو ترويج لهم كما اتفقنا».

وتابعت: «حينما طالبتها بإرجاع مستحقاتى قامت بالتهرب والإنكار».

تحرر محضر بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة ضدها أمام المحكمة.