السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 5 وفيات و218 إصابة بكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، عن تسجيلها 5 وفيات و218 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالحصيلة الجديدة ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 212652 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6137 حالة وفاة. 

ووفق البيان ذاته فقد تماثلت 166 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 146172 حالة، بينما يتواجد 24 شخصًا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 20 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، و23 ولاية لم تسجل بها أي حالة، ووفق ذات البيان فقد سجلت 5 ولايات أكثر من 10 حالات.

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