السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطلين شرعا في قتل كهربائي بسبب خلافات الجيرة بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقرت نيابة المرج، السبت، بحجز عاطلين 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامها بالشروع فى قتل كهربائى بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم. 

كشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين عاطلين قاموا بالتعدى على جارهم “ فنى كهربائى ” وتعدوا عليه بالضرب بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم. 

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من مستشفى بدائرة القسم تفيد بوصول فنى كهربائى مصاب بآله حادة وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس نيابة عاطلين فني كهربائي

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