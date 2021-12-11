بـ1.5 مليون جنيه.. إحباط ترويج 150 طربة حشيش بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن بالداخلية السبت، في ضبط 150 طربة حشيش بقيمة 1.5 مليون جنيه أحد العناصر الإجرامية قبل ترويجها على عملائه في الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام)، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بالإسماعيلية)، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر (الحشيش) وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000 ) واحد مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.