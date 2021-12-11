بطاقة كيت ميدلتون والأمير ويليام لعيد الميلاد تحمل صورة نادرة

شارك الأمير وليام وكيت ميدلتون بطاقة عيد الميلاد لعام 2021، في صورة تظهر أطفالهم الثلاثة، مأخوذة من زيارة عائلية في وقت سابق من هذا العام.

وأظهرت الصورة، التي وزعت على الصحافة وتم نشرها على حساب دوق ودوقة كامبريدج على «انستجرام» الزوجين مع أطفالهما، وهم الأمير جورج البالغ من العمر 8 سنوات والأميرة شارلوت ذو ال 6 سنوات، والأمير لويس صاحب الثلاث أعوام خلال زيارة للأردن في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لبيان صحفي صادر عن قصر كنسينغتون، وفقا لموقع the insider

الرحلة الخاصة بالصورة غير معلنة للجمهور

ولم يوضح البيان الصحفي متى تمت الرحلة أو طبيعة الرحلة، لكن تقريرًا لمجلة People نقلاً عن ممثلين عن قصر كينجستون يشير إلى أن الصورة تم التقاطها في إجازة عائلية خاصة، ولم يتم مشاركة الزيارة سابقًا مع الجمهور.

حيث كان الأمير تشارلز وكاميلا في الأردن في زيارة ملكية رسمية في نوفمبر، وهي رحلة كان من المقرر إجراؤها مسبقًا في مارس 2020.

وتُظهر الصورة العائلة في مكان غير معلن في ملابس متناسقة الألوان، فارتدى الأمير وليام وكيت ميدلتون وجورج ملابس متطابقة باللون الأخضر الزيتوني بينما كان أفراد العائلة الأصغر سنًا، شارلوت ولويس، يرتدون ملابس زرقاء.

أول عام يتشارك فيه الزوجان الملكيان صورتهم للجمهور

جدير بالذكر أنه من المعتاد أن ترسل العائلة المالكة بطاقات عيد الميلاد الرسمية كل عام، إلى العائلة والأصدقاء والمنظمات التي يعملون معها، لذلك فهذه هي المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي أصدر فيها ميدلتون وويليام بطاقة عيد الميلاد الخاصة بهما للصحافة، وفي كل من 2020 و2019، تم تسريب بطاقات عيد الميلاد للزوجين من قبل المعجبين الذين شاركوا الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.