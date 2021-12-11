السبت 11 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسي الليبي: لقاء الحداد والناظوري تاريخي وينهي الحروب

النائب بالمجلس الرئاسي
النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني

أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، السبت، أن لقاء الفريق عبد الرازق الناظوري، قائد الجيش الوطني الليبي المكلف، بالفريق أول محمد الحداد رئيس الأركان المعين من حكومة الوفاق السابق في سرت أمر "تاريخي".

وأوضح الكوني في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، أن لقاء الناظوري والحداد هو الأهم في صيرورة الأحداث السياسية حتى الآن، وباتجاه تحقق وحدة المؤسسة العسكرية وضمان مناخ يسهم في نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

من جهته أكد النائب في المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أنهم سعوا منذ اليوم الأول لتولي مهامهم على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، وتسخير كل قطرة عرق في تنمية ليبيا. 

وأضاف " وفقنا الله أن وصلنا إلى هذا اليوم الذي يجلس فيه شخصيتين عسكريتين لا يشك أحد في ولائهما للوطن .. أن يجلسا ولا أجندة أمامهما سوى أجندة ليبيا الواحدة، التي يذود جيشها الموحد عن حياضها، ويحمي أراضيها، ومكتسباتها"، مشيرا إلى أن لقاء محمد الحداد، وعبد الرازق الناظوري خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد يتولى الذود عن حياضها وحماية حدودها.

وثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي كافة الجهود التي أوصلت لهذا اليوم، والذين كرسوا كل وقتهم لوأد شبح الحرب والفرقة.

موسى الكوني المجلس الرئاسى الليبى عبد الرازق الناظوري الجيش الوطني الليبي محمد الحداد سرت عبدالله اللافي ليبيا

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