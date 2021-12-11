مريض نفسي يقتل زوجته ويلقي نفسه من الطابق الـ12 بشبرا

شهدت شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا بقتل مريض نفسي لزوجته وإلقاء نفسه من الطابق الـ12، وسط ذهول من المارة.

تلقي اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد مصرع مواطن وزوجته.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث شبرا الخيمة وتبين قيام مواطن بقتل زوجته، وإلقاء نفسه بعدها من الطابق الـ12، ما ادي لمصرعه في الحال.

ودلت التحريات أن المتهم مريض نفسي وأسفر الحادث عن وفاته وزوجته ولديهما أطفال صغار السن.

وفرضت الأجهزة المعنية كردون امني حول العمارة التى ارتكبت فيها الواقعة بجوار مصنع الزهرة البيضة بشبرا الخيمة، لحين الانتهاء من معاينة النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.