السبت 11 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

welcome party: لقطات فنية من حفل محمد حماقي بالإسكندرية (صور)

حماقي
حماقي

أحيا المطرب حماقي حفل «welcome party» في استقبال الطلاب الجدد بالمقر الرئيسي بالأكاديمية البحرية بأبوقير في محافظة الإسكندرية.

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صعد على خشبة المسرح في كامل لياقته مرتديًا ملابس «كاجوال»، مرددًا أغنية «نفسي أبقى جنوا» وسط من هتافات الطلاب. غنى بعض منها «أجمل يوم» «أحلى حاجة فيكي»، «يزلزل»، «ما بلاش»، «ناويها»، «ليه بيلُموني» ،«يا ستار»، إضافة إلى عدد كبير من أغاني ألبوم «يا فاتني» منها «لا ملامة»، «لوهتسيب»، «تك»، «طالع موضة»، «عرض مستمر»، «ظلموني» «مش قادر أنسى» و«قالوا عنك» و«أم الدينا» و«قادرين نعملها» وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور .

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وفي ختام الحفل وجه حماقي كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل بداية من حمدي بدر مدير أعماله وأعضاء فرفته الموسيقية وختاما بالتنظيم لياسر الحريري.

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كما قدمت إحدى مواهب الأكاديمية أغنية «صور» بمشاركة حماقي وأشاد الجمهور في تقديم الأغنية، وشاركت الطفلة فريدة في تقديم أغنية «تك» حيث شاركها حماقي الغناء وطالب الجمهور بتحيتها.

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كلمة اليوم طفلة عمل صورة ميلاد الدين بداية

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