السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة دولية لسرقة خام الذهب من جبال مرسى علم

خام الذهب
خام الذهب

واصل رجال الشرطة المصرية جهودهم في الحفاظ على ثروات البلاد، من عمليات النهب المنظمة التي تجريها مجموعة من العناصر الإجرامية، حيث ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص بينهم سوادني الجنسية، بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب، وكمية من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية ومبلغ مالي.

وورد إخطار للواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد ترأس المقدم محمود زمرم، رئيس مباحث مرسي علم، حملة أمنية شارك فيها الرائد يحيى الشعار، معاون مباحث القسم بأحد مناطق التنقيب عن الذهب بمرسى علم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب، يبلغ وزنها طنًا تقريبًا، وكمية من نبات البانجو المخدر تقدر بربع كيلو وعدد واحد بندقية آلية ومبلغ مالي حوالي 24 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمين أحدهم يحمل الجنسية السودانية والآخران مصريان واعترفوا بحيازتهم المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملة أمنية معاون مباحث مرسى علم الشرطة المصرية النيابة العامة تحرير محضر العناصر الإجرامية التنقيب ثروات البلاد رجال الشرطة أمن البحر الأحمر التنقيب عن الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يتعلم بعض رجال أعمالنا وفنانينا من الغرب ما ينفعهم؟

الأكثر قراءة

كأس العرب.. مصر إلى نصف النهائى بعد الفوز على الأردن بثلاثية

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة ترحيل مناهج التيرم الأول لـ«رابعة ابتدائي»

مصر تعزى نيجيريا فى ضحايا هجومين إرهابيين

«رحلة صمود».. كيف حققت مصر تقدما كبيرا في تصنيع أدوية كورونا؟

النيابة تحلل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

الديون والقروض كمان وكمان

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

صور

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

عساف: الإعلام الفلسطينى يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية