ضبط عصابة دولية لسرقة خام الذهب من جبال مرسى علم

واصل رجال الشرطة المصرية جهودهم في الحفاظ على ثروات البلاد، من عمليات النهب المنظمة التي تجريها مجموعة من العناصر الإجرامية، حيث ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص بينهم سوادني الجنسية، بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب، وكمية من نبات البانجو المخدر، وبندقية آلية ومبلغ مالي.

وورد إخطار للواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد ترأس المقدم محمود زمرم، رئيس مباحث مرسي علم، حملة أمنية شارك فيها الرائد يحيى الشعار، معاون مباحث القسم بأحد مناطق التنقيب عن الذهب بمرسى علم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات من أحجار الكوارتز الممزوجة بخام الذهب، يبلغ وزنها طنًا تقريبًا، وكمية من نبات البانجو المخدر تقدر بربع كيلو وعدد واحد بندقية آلية ومبلغ مالي حوالي 24 ألف جنيه.

وتبين أن المتهمين أحدهم يحمل الجنسية السودانية والآخران مصريان واعترفوا بحيازتهم المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.