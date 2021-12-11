التحالف يعلن مقتل 190 حوثيًا فى غارات على مأرب اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن مقتل 190 عنصرًا من الحوثيين في غارات جديدة على مدينة مأرب، موضحًا أن العمليات أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية ووحدة تحكم طائرة بدون طيار تابعة للميليشيات الإرهابية.

وأشار التحالف، في بيان، إلى تنفيذ 36 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن العمليات التي يقوم بها تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية، مشيرًا إلى دعمه لقوات الجيش اليمني في حماية المدنيين بالساحل الغربي.

ويواصل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن غاراته الجوية على مواقع للحوثيين الساعين للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية.

وكان أعلن الجيش اليمني عن تنفيذ عملية نوعية بجبهات مديرية عسيلان بشبوة، أسفرت عن مقتل 13 عنصرًا حوثيًا، وتدمير دوريات وأطقم قتالية تتبع الميليشيات الحوثية، فضلًا عن استعادة أسلحة مختلفة كانت بحوزة عناصرها.

وفي غرب اليمن، أكدت القوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية تكبدت الجمعة خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران قوات الساحل الغربي وطيران التحالف العربي الذي نفذ عددًا من الغارات.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن ميليشيات الحوثي تلقت ضربات موجعة باشتباكات وقصف مدفعي مركز في أطراف مديرية مقبنة غرب تعز وجنوب مديريتي الجراحي وجبل رأس بمحافظة الحديدة.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، كما تم تدمير آليات عسكرية في هذه المناطق خلال الساعات الماضية.

وأشار الإعلام العسكري للقوات المشتركة إلى أن طيران التحالف العربي ضاعف خسائر الميليشيات بخمس غارات دكت أهدافًا ثابتة وتعزيزات حوثية في مديرية الجراحي بالحديدة.