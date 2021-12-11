«زيادة»: مؤتمر مصر الطبي فرصة لمناقشة أخلاقيات تجارة وصناعة الدواء

قالت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن تنظيم مؤتمر مصر الطبي خطوة جيدة وفرصة هائلة لمناقشة أخلاقيات تجارة وصناعة الدواء في مصر، خاصة وأننا نسعى لتنفيذ خطوات إيجابية وقوية في سوق الدواء المصري.

وكشفت «رشا» خلال جلسة أخلاقيات تجارة وصناعة الأدوية بمؤتمر مصر الطبي، عن قيام الهيئة بتنظيم مجموعة عمل تختص دورها في مناقشة الكود المصري للأدوية.

وأكدت، أنه يوجد حاليا منصة إلكترونية للتعامل مع الشركات المحلية والدولية فيما يخص الدواء، مشيرة إلى أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المنوط بمراقبة سوق الدواء والجهة المنظمة لعمل شركات الأدوية المحلية والعالمية.

وكان قد انطلق، صباح اليوم، فعاليات منتدى مصر الطبي «Egypt Medical Forum» بأحد فنادق القاهرة كأول منتدى سنوي يهتم بصناعة الصحة في مصر ويخاطب اهتمامات القطاع الصحي على اتساعه.

يشارك في جلسات المنتدى الطبي الأول الذي ينعقد هذا العام بالاشتراك مع الجمعية الطبية المصرية عدد كبير من الخبراء في القطاع الصحي يتقدمهم والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية بالإضافة إلى الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية.

من جانبه صرح الدكتور أحمد صلاح كامل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب وسكرتير المؤتمر، أنه من المتوقع حضور كثيف لانطلاق المنتدى اليوم، خاصة وأن المنتدى يقوم في نسخته الأولى بتكريم عدد من رموز المهنة ممن أثروا في تطور وشكل الرعاية الصحية بمصر.