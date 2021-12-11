لبنان يحبط تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون داخل شحنة بن إلى السعودية (فيديو)

أفاد جهاز قوى الأمن الداخلي اللبنانى، اليوم السبت، بإحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاجون داخل شحنة أكياس «بن».

وأشار الجهاز إلى أن العملية تمت من قبل شعبة المعلومات التي أوقفت مجموعة من المتورطين.

وأوضح بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة، اليوم السبت، أنه توافرت معلومات مؤكدة للشعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون داخل شحنة كبيرة من البن، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.

وسبق أن أعلن عن هذه العملية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في السادس من الشهر الحالي، لمتابعة موضوع الإجراءات الحدودية لمكافحة عمليات التهريب.

وتمكنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم شخص لبنانى وآخر يحمل الجنسية السورية، وكان المهرب اللبنانى من أصحاب السوابق وموقوفا بتهمة تهريب حبوب كبتاجون إلى المملكة العربية السعودية، وأخلي سبيله منذ قرابة سنة.

ونفذت قوة خاصة تابعة للشعبة عملية مداهمة للمستودع في محلة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبة كبتاجون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البن، كانت جاهزة للشحن.

وجرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا، كما تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في عرمون، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأفاد الأول بأنه كان مكلفا بمهمة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكان آمن.

وفي الإطار ذاته، كانت شعبة المعلومات قد أحبطت خلال الشهر الماضي عملية تهريب 1,500,000 حبة كبتاجون مخبأة في قواعد منصات خشبية- طبليات، كانت معدة للتصدير عبر مرفأ بيروت، وأوقفت أحد المتورطين.