السبت 11 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام يعقدان اجتماعا مع لجنة متابعة إزالة التعديات

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام

عقد  أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد الاجتماع الدوري الأسبوعي للجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة المجاري المائية والري، وذلك لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ الإزالات خلال 6 شهور، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور ممثلي مديريات " الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل، ومسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن  .

وأكد نائب المحافظ على أهمية دور اللجنة في متابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في ضرورة إنهاء أي تعديات مهما كانت جهة ولايتها، مشيرا  إلى دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة.

ومن جانبه أوضح اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة السابقة، وعرض مسئولي الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، ما تم إنجازه خلال "الموجة 18"، ومعوقات التنفيذ والمستهدف والمتبقي، وأولويات التنفيذ، بالإضافة إلى عرض المقترحات التي تساعد في إزالة العقبات لتنفيذ الإزالات المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع حصر الحالات الصعبة "سكن" لوزارة الري وتكليف المساحة المدنية بعمل دراسة شاملة للتسعير لتقنين أوضاع هذه الحالات أو تعويض الحالات للأملاك الخاصة، والتنسيق مع المحافظة في أعمال القنين للحالات الغير مؤثرة على المجاري المائية والجسور، على أن يتم عمل حصر كامل للتعديات على الأراضي الزراعية "أملاك خاصة" والتنسيق مع المساحة العسكرية "المتغيرات المكانية" لعمل قاعدة بيانات لها وتجنيب طلبات التصالحات، على أن تقوم الوحدات المحلية بالتعامل مع أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي.

عقد الأوقاف تعديات اليوم وزارة الزراعة الزراعة تنسيق مكان محافظ إزالة أراضي مشكلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

مفتوح الآن.. رابط موقع تسجيل لقاح كورونا مصر وزارة الصحة المصرية 2022

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25

«انفراد».. أوراق الدعوى المدنية المُقامة من نجلة الفنان رشوان توفيق

بالأسماء.. تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

النيابة تحليل عينة من دم وبول نجل رجل الأعمال المتسبب في مصرع 4 طلاب

أول رد من شيرين عبدالوهاب على اتهام حسام حبيب بحلق شعرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى صحبة الضيف الثقيل

د.كريمة الحفناوى

حول نتائج الانتخابات المحلية الفنزويلية

منى رجب

16 يومًا لا تكفى للقضاء على العنف

الحسين عبدالرازق

سيدة البلكونة!

عفاف السيد

الرقص تاريخيًا واجتماعيًا وثقافيًا

سمر عادل

الاقتصاد العالمى أمام مفترق طرق

عبد الرحيم طايع

نبأ الديانة الإبراهيمية الجديدة

مدحت بشاى

ربنا بيحب الحُسن

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

«بينت» يقدم مخططا استيطانيا جديدا في الجولان السوري المحتل

سجن وغرامة بحق لبنانى تزوج فلسطينية تحمل جنسية إسرائيلية

صحيفة عبرية: سلوك الجيش الإسرائيلى يساهم فى استمرار العمليات الفلسطينية