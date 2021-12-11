ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات.. «كورونا» يواصل غزو العالم

واصلت دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ففي الهند، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و992 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و682 ألفا و736 مصابا، وارتفع تراكمي الوفيات إلى 475 ألفا و128 شخصا بعد وفاة 393 شخصا.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 395 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 11 وفاة، وارتفع بذلك عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و288 ألفا و761 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و823 حالة وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 6 آلاف و977 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 510 ألاف و538 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، 80 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 4 آلاف و210 وفيات.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم، إنه تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 99 ألفا و604 إصابات.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1958 وفاة، ويرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 386 ألفا و384 إصابة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4 آلاف و79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و164 ألفا و859 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة، 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و151 وفاة.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 14 ألفا و819 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابة إلى مليون و376 ألفا و17 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، 216 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و402 وفيات.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 آلاف و626 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 2 مليون و688 ألفا و149 إصابة، وسجلت زارة الصحة، وفاة 44 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 30 ألفا و831 وفاة.

وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية، 1898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابة إلى 88 ألفا و46 إصابة، كما سجلت السلطات الصحية، 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 236 حالة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية،تسجيل 3 آلاف و742 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و185 ألفا و35 إصابة، كما سجلت السلطات الصحية، 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 18 ألفا و626 وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 454 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 272 ألفا و433 إصابة، ووسجلت وزارة الصحة، 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 783 وفاة.

وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 568 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 978 ألفا و 930 إصابة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1719 حالة إصابة جديدة و77 حالة وفاة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 713 ألفا و83 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و459 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 ألاف و133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 446 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و553 ألفا و817 والوفيات إلى 90 ألفا و789 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 183 ألفا و931 حالة إصابة، كما سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2768 وفاة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 278 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 195 ألفا و524 حالة، بإجمالي وفيات 1434.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3542 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 886 ألفا و364 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و695 وفاة.

وفي بلجيكا، سجلت وزارة الصحة 15 ألفا و245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و929 ألفا و772 إصابة، فيما تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و504 وفيات.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2 مليون و836 ألفا و360 إصابة، كما سجلت السلطات الصحية، 135 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 50 ألفا و96 وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 5 آلاف و832 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 769 ألفا و944 إصابة، كما سجلت السلطات الصحية، منذ بدء جائحة فيروس كورونا حتى اليوم، 15 ألفا و304 حالات وفاة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 2992 حالة إصابة جديدة و199 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و914 ألفا و706 مصابا وإجمالي الوفيات إلى 296 ألفا و385 حالة.

وسجلت استراليا 1741 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 227 ألفا و381 مصابا وإجمالي الوفيات إلى 2100 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية في بولندا تسجيل 23 ألفا و764 حالة بفيروس كورونا إلى جانب 486 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و808 ألفا و798 حالة فيما بلغ تراكمي الوفيات 88 ألفا و414 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 4460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليون و225 ألفا و555 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و143 حالة.

وسجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حالتين، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد حتى الآن إلى 12 ألفا و781 حالة وإجمالي الوفيات إلى 46 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 227 ألفا و902 والوفيات إلى 1848.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1476 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 حالات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 439 ألفا و165 حالة والوفيات إلى 5394.

وفي التشيك سجلت البلاد 12 ألفا و386 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 62 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و325 ألفا و181 مصابا فيما بلغ تراكمي الوفيات 34 ألفا و377 حالة.