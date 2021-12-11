مخترع كويتي يستعرض براءات اختراعاته الأربعة في اكسبو 2020 دبي

استعرض المهندس الكويتي عادل الوصيص اليوم السبت، براءات اختراعاته الاربعة من خلال مشاركته بركن خاص في جناح دولة الكويت في (اكسبو 2020 دبي).

وقال الوصيص في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اختراعاته هي (حزام الأمان) و(المروحة الطولية) و(الري بالبخار البارد) و(المطرقة الهوائية).

وأوضح ان (حزام الأمان) يتم ارتداؤه بسهولة عند حدوث الحرائق في البنايات والابراج الشاهقة ويساهم بانقاذ الناس من خلال كسر النوافذ المضغوطة التي لا تفتح بالطرق الاعتيادية ويتم بعد ذلك استخدام الحزام للنزول الى اسفل المبنى بشكل سهل وآمن.

وأضاف ان اختراع (المروحة الطولية) يشمل جهازا ينتج الكهرباء من قوة الرياح ويتحرك باتجاه الهواء حيث يقوم بضغط الهواء للمرور بحيز ضيق وعندها تزيد سرعة الهواء وكثافته.

ولفت الى ان اختراع (الري بالبخار البارد) يقوم بتنقية تحويل المياه المالحة وغير الصالحة للشرب الى مياه نقية خالية من الاملاح عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء وباستخدام الطاقة الشمسية لرفع حرارة الماء واكتساب الطاقة اللازمة لعمل النظام كذلك يكون الري في مكامن خاصة ويمكن أيضا التسميد السائل فيها.

وعن (المطرقة الهوائية) قال إنه جهاز مخصص لكسر الزجاج الصلب اثناء تسرب الغاز او الحريق او الاختناق او نقص الاكسجين في الغرفة وصعوبة الخروج من الأبواب.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من حرصها على دعم المواهب الخليجية اختارت افضل ستة مخترعين خليجيين وابرزت براءات اختراعاتهم بشاشة عرض في جناحها بمعرض (اكسبو 2020 دبي) منهم الكويتي عادل الوصيص واختراعه (المطرقة الهوائية).

وفي هذا السياق، عبر الوصيص عن بالغ امتنانه لمكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة للمجلس على هذه البادرة اللافتة في هذا المعرض الذي يتخذ شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) ودعمه للمبتكرين من أبناء دول مجلس التعاون في مجالات الاستدامة والتنمية.

وقال إن اختياره من بين نخبة من المخترعين الكويتيين يحفزه على مواصلة مشواره وابتكار المزيد من الاختراعات في المستقبل.

وكان الوصيص حصل على العديد من الميداليات الذهبية عن اختراعه (حزام الأمان) خلال مشاركاته بعدة معارض عالمية منها المعرض الدولي للاختراعات والابداعات والتقنيات (ايتس 2017) في ماليزيا والمعرض الدولي السادس للاختراعات الذي أقيم في دولة الكويت 2013 كما نال الميدالية الذهبية على اختراعه (الري بالبخار البارد) في (ملتقى التحدي والابتكار) الذي أقيم في نوفمبر الماضي في قطر.

ويستعرض (اكسبو 2020 دبي) الذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس المقبل عدة مواضيع حيوية منها المناخ والفضاء والتنمية والتسامح والعمل الانساني والتطوع والمعرفة والسفر والاتصال والابتكار والصحة والغذاء والزراعة والمياه والاهداف العالمية للعيش بشكل افضل بحلول 2030.