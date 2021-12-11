السبت 11 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 770 متر مربع بالبحيرة

حملة إزالة
حملة إزالة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ايتاي البارود وأبو حمص ورشيد عن إزالة 4 حالات تعدي علي مساحة 770 م٢ عبارة عن: إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحه 320 متر بقري ششت الانعام وقليشان بايتاي البارود،و إزالة حالة تعدي على مساحة 300 م بنطاق قريه دمسنا بأبو حمص عبارة عن قواعد خرسانيه،و ازالة حالة تعدي على مساحه 150 م عبارة عن شده خشبية برشيد.

ياتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

عبد الفتاح السيسي حملات إزالة محافظ البحيرة حوش عيسى الأراضي الزراعية اللواء هشام آمنة

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